هنا الزاهد: انتهاء تصوير مسلسل «سيب وأنا سيب» آخر نوفمبر في لبنان

تواصل الفنانة هنا الزاهد تصوير مسلسلها الجديد «سيب وأنا سيب»، في لبنان، بعد انتهاء تصوير أجزاء منه في مصر قبل أن يسافر فريق العمل إلى لبنان لاستكمال باقي مشاهد المسلسل.

وقالت هنا الزاهد عبر خاصية «الاستوري» عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «هنصور مسلسل سيب وأنا سيب لحد آخر شهر نوفمبر، والمسلسل هينتهي».

هنا الزاهد تتحدث عن تعاونها مع السعدني

وعن التعاون مع الفنان أحمد السعدني قالت: «مبسوطة جدا بالشغل معاه ومتحمسة تشوفونا مع بعض فى المسلسل»

أحداث مسلسل «سيب وأنا سيب»

مسلسل «سيب وأنا سيب» يدور في إطار من الكوميديا حول زوجين تنشب بينهما العديد من المواقف والعمل مكون من 10 حلقات فقط، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية مطلع العام المقبل.

أبطال مسلسل «سيب وأنا سيب»

مسلسل «سيب وأنا سيب» مكون من 10 حلقات وهو من بطولة أحمد السعدني وهنا الزاهد ومن إخراج وائل إحسان وتأليف رنا أبو الريش.

واحتفلت الفنانة هنا الزاهد مؤخراً بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد فهمي، على السوشيال ميديا فقط، حيث إنها مشغولة بتصوير مسلسل «سيب وأنا سيب»، ونشرت فيديو له عبر حسابها الشخصي وأكدت أن عيد ميلاده بدونها سيئ.