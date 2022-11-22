سائق يطعن شخصا لرفضه ركن السيارة أمام محله في الإسماعيلية

أصيب شخص في الأربعينيات من العمر، في ساعة متأخرة مساء أمس، جراء اعتداء سائق عليه بسلاح أبيض، في مشادة نشبت بينهما لخلافٍ على توقف السيارة.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة، باندلاع مشاجرة في منطقة المحطة الجديدة بدائرة قسم أول الإسماعيلية، أُصيب فيها شخص بطعنة نافذة، ونُقل إلى مستشفى جامعة قناة السويس.

انتقال ضباط البحث الجنائى

ووجه اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، بانتقال ضباط المباحث الجنائية بدائرة قسم أول الإسماعيلية إلى مكان البلاغ لفحص الواقعة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أنّ مشاجرة نشبت بسبب الخلاف على ركنة سيارة أمام محل المجني عليه، بمنطقة المحطة الجديدة، طعن فيها سائق سيارة سوذوكي، المجني عليه.

القبض على المتهم

وألقت وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية، برئاسة المقدم أنور القاضي، القبض على المتهم، وتحفظت على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وبحسب المصادر الطبية في مستشفى جامعة قناة السويس، فإنّ الحالة الصحية للمصاب شبه مستقرة، وأجريت الفحوصات اللازمة، له فور وصوله قسم الطوارئ.

قانوني: شروع في قتل

وقال محمد حسين، محامٍ، إنّ الواقعة تعتبر شروع في قتل في حق المجني عليه لإحضار المتهم سلاح أبيض، واستخدامه في الاعتداء عليه، وإصابته بطعنة قد تودي بحياته.

وأضاف حسين، لـ«الوطن»، أنّ المتهم سيُعاقب بتهمة حيازة سلاح أبيض، وهو ما سيُضاف إلى عقوبته، والتي قد تصل إلى الحبس لمدة 15 عامًا كحد أقصى.