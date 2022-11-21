إلقاء القبض على أحد كبار مروجي المواد المخدرة في الإسماعيلية

نجحت وحدة مباحث مركز شرطة فايد في الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد سكر، في إلقاء القبض على أحد كبار مروجي مخدر الحشيش.

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد ضبطه بالمواد المخدرة في مخزن داخل منزله بدائرة المركز.

واستمعت جهات التحقيقات لأقوال المتهم حول ضبط الكميات من مخدر الحشيش داخل منزله، ومواجهته بتحريات المباحث الجنائية بمركز فايد حول نشاطه بالاتجار في المواد المخدرة.

الاتجار في المواد المخدرة

وكانت قد أكدت تحريات النقباء محمود حسين ومحمد عبد الباسط معاونو مباحث مركز شرطة فايد، قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش على نشاط واسع وقيامه بتوزيع الكميات على صغار التجار بدائرة المركز والأماكن المجاورة.

وداهمت مأمورية مكبرة أمس السبت منزل المتهم بعد تأكيد التحريات تخزينه كمية كبيرة من الحشيش في منزله، وتمكنت من استخراج المواد المخدرة والتحفظ على المتهم والمضبوطات.

حملات مكبرة في فايد

ونجحت وحدة مباحث فايد في ضبط العديد من تجار المواد المخدرة على مدار الأشهر الماضية، تمكنت فيها من العثور على مخزنين الحشيش والبانجو في مناطق بالظهير الصحراوي لدائرة المركز.