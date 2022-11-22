مصرع شخص وإصابة اثنين في تصادم سيارة وموتوسيكل شرق بورسعيد

لقى شاب مصرعه وأصيب اثنان آخرون في تصادم سيارة مع دراجة نارية في منطقة شرق بورسعيد بسبب السرعة الزائدة.

نقل الجثة إلى المستشفى

تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى بورفؤاد، طلال محمد السيد أحمد، 18 عاما، مصاب بجرح قطعي في الساق اليسري وسحجات متفرقة بالجسم وشريف جرجس عدلي، 19 عاما، بجرح قطعي في الساق اليسري وسحجات في الجسم، وجارٍ عمل الفحوصات الطبية والتقييم للحالتين.

كما وصل إلى المستشفى مصطفى زكي مصطفى، جثة هامدة.

السرعة الزائدة سبب التصادم

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن سيارة تصادمت مع دراجة بخارية بسبب السرعة الزائدة أمام محطة وقود بمنطقة شرق التفريعة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

وعلى الفور انتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث ويجري رفع السيارة والموتوسيكل عن نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية والتحفظ عليهما بإدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة.