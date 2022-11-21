حالة الطقس غدا.. غيوم وأمطار في بورسعيد ومطروح

تشهد حالة الطقس غدا الثلاثاء في المحافظات الساحلية، مثل الإسكندرية وبورسعيد ومطروح وكفر الشيخ ودمياط، توقعات بسقوط أمطار خفيفة وانتشار للغيوم، على عكس محافظات الصعيد «أسوان والأقصر وقنا وسوهاج»، والتي تشهد طقسا حارا على مدار اليوم حتى الساعات الأولى من اليوم التالي، مع وجود برودة في الجو ليلاً والساعات الأولى صباحاً.

وتنخفض درجات الحرارة ضمن حالة الطقس غدا في السواحل الشمالية للبلاد «مطروح والعلمين والسلوم»، مع وجود شبورة مائية على جميع المدن القريبة من المسطحات المائية مثل مدن القناة «الإسماعيلية والسويس وبورسعيد» والطرق القريبة من نهر النيل والبحر المتوسط والأحمر.

حالة الطقس غدا

وتسجل درجات الحرارة العظمى خلال طقس الغد، في مطروح 24 درجة، وبورسعيد 24 درجة، والإسكندرية 24 درجة، ودمنهور 25 درجة، ودمياط 25 درجة، والإسماعيلية 27 دجة، والفيوم 27 درجة، وأسيوط 27 درجة، وسوهاج 29 درجة، والأقصر 31 درجة، وقنا 31 درجة، وأسوان 32 درجة.

أمطار غدا في البحر الأحمر

وتمتد سقوط الأمطار طبقا للأرصاد الجوية إلى بورسعيد ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر، خاصة مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد جنوب البحر الأحمر، مع وجود شبورة وغيوم وعدم استقرار حالة الجو.

وأكد هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد يومي الأربعاء والخميس القادمين.