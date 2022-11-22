سقوط 6 وفيات إثر أمطار غزيرة ضربت عددا من دول غرب البلقان

قالت وسائل إعلام ألبانية، إن شخصين اثنين على الأقل، لقيا مصرعهما نتيجة الفيضانات في منطقة شكودر الواقعة شمال غربي ألبانيا، مشيرة إلى إجلاء 139 شخصًا في شكودر بسبب الفيضانات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وتأثر شمال ألبانيا بالأمطار الغزيرة، وغمرت المياه عشرات المنازل في «منطقة شكودرا»، فيما تواجد عناصر الجيش لمساعدة المتضررين من الأمطار.

تعليق الدراسة في بعض المدارس بصربيا وألبانيا

ونتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدد من دول غرب البلقان، تأثرت وسائل النقل في بعض البلدات، فيما علقت السلطات الدراسة في بعض المدارس بصربيا وألبانيا.

وفي صربيا، لقى طفل «عامين» مصرعه جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، فيما فاضت الأنهار في منطقة راسكا جنوب غربي البلاد صربيا.

مصرع 3 أشخاص نتيجة الأمطار الغزيرة بالقرب من بودجوريتشا

وفي جمهورية الجبل الأسود «مونتينيجرو»، لقى 3 أشخاص مصرعهم نتيجة الأمطار الغزيرة بالقرب من العاصمة بودجوريتشا، كما تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في الأجزاء الشمالية والوسطى من البلاد.

وكما أدت الأمطار الغزيرة والفيضانات في انقطاع بعض الطرق المحلية في بلدات: «بيران-دانيلوفجراد-توزي».

تأهب وكالة «إدارة الطاقة» بكوسوفو جراء الأمطار الغزيرة

ومنذ يوم الجمعة الماضية، شهدت هطول أمطار غزيرة، ما أدى إلى فيضانات خاصة في شمال البلاد، فيما أشار «معهد الأرصاد الجوية»، إلى حدوث فيضانات في عدة مناطق.

بدورها، قالت وكالة «إدارة الطاقة» بكوسوفو، إنها في حالة تأهب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وفقا لما ذكره موقع «بلقان إن سايت»