بريطانيا تحذر من عاصفة رعدية تسبب فيضانات وتوقف مصادر الطاقة غدا

حذر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، قبل قليل، من عواصف رعدية قد تتسبب في حدوث فيضانات وفقدان للطاقة غدًا الخميس، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

فيضانات مفاجئة في بريطانيا

وبحسب صحيفة «إكسبريس» البريطانية، اليوم، فإنه من المتوقع أن تؤثر العاصفة الرعدية على شرقي البلاد ولندن وجنوب شرق إنجلترا، وقد تسبب اضطرابات وأضرارا للمباني والمنشآت من ضربات الصواعق.

وقال مكتب الأرصاد الجوية، إنه من الممكن أيضا حدوث اضطرابات في وسائل النقل العام بما في ذلك التأخير في خدمات القطارات، بينما من المُحتمل حدوث انقطاع للطاقة على المدى القصير، ويمكن أن تتسبب الصواعق في إتلاف المباني، ومن المحتمل حدوث فيضانات تؤدي إلى بعض الأضرار التي تلحق بالمباني.

تحذيرات بشأن طقس سيئ في بريطانيا

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من مخاطر الفيضانات المفاجئة، إذ إنه من المتوقع أن تشهد مناطق في جميع أنحاء المملكة المتحدة أمطارًا غزيرة ورعدية خلال الأسبوع الجاري.

وتأتي التحذيرات من العواصف الرعدية بعد عدة أسابيع من طقس صيفي، مع ارتفاع درجات الحرارة وموجات حر متتالية تسببت في جفاف أجزاء من البلاد