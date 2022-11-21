مراسل «القاهرة الإخبارية»: دعم فرنسي لمولدوفا خوفا من الانضمام لروسيا

قال خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من فرنسا، إن مؤتمر دعم مولدوفا الذي تستضيفه العاصمة باريس، من المنتظر أن تحضره 45 دولة من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وعدد من المؤسسات والهيئات المالية، موضحًا أن المؤتمر يأتي في إطار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتخوف من أن روسيا قد تغير اتجاه مولدوفا وترتمى في أحضانها، خاصة أن بعض الأقليات والأقاليم في هذه الدولة لها أصول روسية.

باريس دعت المؤسسات المالية الكبرى والدول الغنية لمساعدة مولدوفا

وأضاف «شقير»، في رسالة على الهواء من مارسيليا، ببرنامج «جولة المراسلين»، المُذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أن باريس دعت المؤسسات المالية الكبرى والدول الغنية لمساعدة مولدوفا، بعدما تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعدم التخلي عن دعم الشعب الملدوفي، التي تتعرض لأزمات اقتصادية كبيرة واستقبلت المئات من النازحين الأوكران.

مولدوفا تعاني من أزمة في الغذاء وارتفاع الأسعار

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن مولدوفا تعاني من أزمة في الغذاء وارتفاع الأسعار، وهو ما جاء على لسان وزير خارجيتها، وطالب بأكثر من مليار يورو، كما تقدمت مولدوفا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.