التعليم توجه المديريات بمتابعة تسجيلات بيانات المشاركين بامتحانات الثانوية العامة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما للمديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوي الجمهورية، بشأن المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وأشارت وزارة التربية والتعليم في خطابها، بمتابعة للأعداد التي سجلت من المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، ومقارنتها بالأعداد المستهدفة وذلك حتى نتمكن من تحقيق أكبر قدر ممكن من رغبات الندب.

ضعف شديد في نسبة التسجيل

يأتي ذلك حرصا على راحة المرشحين، إذ تبين وجود ضعف شديد في نسبة التسجيل بالمقارنة بالأعداد المستهدفة، ما يدل على عدم تفعيل اسم مستخدم / وكلمة مرور المرسلة سلفا، والتي جعلت خصيصا لتمكن من متابعة عملية التسجيل، وتساهم بشكل كبير في نجاح تلك المنظومة التي تسعى فيها جميعا بقدر الإمكان لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

مساءلة كل من ينطبق عليه الشروط ولم يتقدم لتحديث البيانات

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه يجرى عرض معدلات تسجيل كل مديرية على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لمعرفة مدى تفعيل اسم مستخدم / وكلمة مرور مؤكدة أنه يجرى مساءلة كل من ينطبق عليه الشروط ولم يتقدم لتحديث البيانات الخاصة به وطبع استمارة الترشيح وتقديمها في الميعاد المحدد مع العلم أنه في حالة غلق الموقع الالكتروني الخاص بتحديث البيانات وطباعة استمارة الترشيح للأعمال سالفة الذكر لن يلتفت إلى أي استمارة بدوية.

وأكدت وزارة التعليم أن تحديث وتسجيل البيانات لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية فقط بل تنطبق أيضا على العاملين بالمديرية ما دامت تتوافر فيهم الشروط، ويجرى التنبيه على جميع المستهدفين أن اختيار الرغبات هذا العام يقتصر على المحافظات التابعة لكل قطاع.