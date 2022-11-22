وزير التعليم: 15% فقط نسبة الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023

حسم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار نسبة الأسئلة المقالية، والتي سيتم وضعها في جميع المواد في امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون 15% فقط، على أن تكون نسبة أسئلة الاختيار من متعدد 85%، مشيراً إلى أن جميع أسئلة الامتحانات في كافة المواد سواء للشعبتين العلمية أو الأدبية تعتمد على الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته وليس الحفظ والتلقين، موضحاً أنه تم اتخاذ قرارات بوقف التحويل بين مدارس الصعيد التي شهدت حالات غش خلال العام الماضي.

امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك

وقال وزير التعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستعقد بنظام «الأوبن بوك»، دون السماح للطلاب بدخول الكتاب المدرسي لجان الامتحانات، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم الطلاب كتيب المفاهيم داخل لجنة الامتحان، حيث إن كتيب المفاهيم سيكون ملخصا للكتاب المدرسي، موضحاً أن كتيب المفاهيم سيشمل كل المعارف والمفاهيم والخرائط والقواعد والمسائل الرياضية الموجودة بالكتاب.

تسليم كتيب المفاهيم على الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

وأكد وزير التعليم، أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 تزامنا مع توزيع ورقة الأسئلة وورقة البابل شيت كراسة الأسئلة، مشيراً إلى أن الامتحانات ستعقد ورقيا بنظام «البابل شيت»، وليس إلكترونياً بنظام «التابلت»، منوهاً بأن جميع الإجابات سيتم تصحيحها إلكترونياً حتى الأسئلة المقالية، لضمان حصول كل طالب على حقه الذي يستحقه من الدرجات.

تدريب 5 آلاف معلم على نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد

وأضاف حجازي، أنه سيتم تدريب 5 آلاف من المعلمين والموجهين بالتعليم الثانوي على أساليب التدريس، وفنيات صياغة الأسئلة وَفق نظام التقييم الجديد والمطبق في امتحانات الثانوية العامة 2023، مؤكداً أنه سيتم إعداد نموذجين لامتحانات الثانوية العامة لتدريب الطلاب على النظام الجديد قبل بداية الامتحانات الرسمية في يونيو المقبل، منوهاً إلى أن جميع لجان الامتحانات سيتم تعقيمها وتطهيرها للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.