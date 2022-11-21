«التعليم» تعلن مواصفات امتحان مادة اللغة الفرنسية للمرحلة الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان مادة اللغة الفرنسية للمرحلة الثانوية، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، لطلاب العام والمنازل والسجون والمستشفيات ومن في حكمهم.

السؤال الأول «قطع الفهم»

- قطع الفهم ويخصص لها 8 درجات، وهذا السؤال عبارة عن نصين (1) و(2) كلاهما عبارة عن بريد إلكتروني، أو إعلان نص طبقا لأنواع النصوص الموجودة في المنهج، وعدد كلمات كل نص لا تزيد على 80 كلمة، ولم يسبق للطالب دراستهما ولكن في حدود الثروة اللغوية التي درسها الطالب في الكتاب المدرسي مع إمكانية وجود كلمات لم يدرسها الطالب من قبل لا تزيد على 3 كلمات في كل نص ولا تؤثر على الفهم العام للنص.

ويمكن للطالب استنتاج معانيها من سياق النص ولا تكن موضع سؤال مع مراعاة ألا تكون الاختيارات مسبوقة بترقيم أو حروف أبجدية بل تسبق بعلامات.

- اختر الإجابة الصحيحة 4 جزئيات لكل نص ما بين أسئلة مقالية وجمل خبرية يختار الطالب الإجابة الصحيحة أو ما يكمل به الجمل الخبرية من بين 4 اختيارات «بواقع درجة واحدة على كل سؤال».

السؤال الثاني: المواقف اليومية

- يخصص للسؤال الثاني 6 درجات، وهو عبارة عن 3 مواقف حياتية متنوعة بواقع درجتين على كل موقف يجيب عليه الطلاب من خلال اختيار اجابتين صحيحتين عن كل موقف من خلال اختيار من متعدد (الخمس اختيارات) مع مراعاة ألا تكون الاختيارات مسبوقة بترقيم أو حروف ابجدية بل تسبق بعلامات.

- يجب ألا يخرج محتوي المواقف عما قام الطالب بدراسته طوال العام الدراسي، كما ينبغي ألا يحتوي المواقف على كلمات مفتاحيه لم يدرسها الطالب.

السؤال الثالث القواعد النحوية

- يخصص للسؤال 4 درجات، ويشتمل على أربع جمل اختيار من متعدد «4 اختيارات» بواقع درجة واحدة على كل اختيار، وهي تقيس قدرة الطالب على تطبيق القواعد النحوية التي درسها.

مع مراعاة أن تغطى الأسئلة القواعد النحوية التي درسها الطالب في الفصل الدراسي الأول وأن يراعى الوزن النسبي للدروس.

السؤال الرابع التعبير

- يخصص له 6 درجات، وهو عبارة عن جزايتين (أ) و(ب).

- الجزء رقم (أ) اجب على البريد الالكتروني مستخدما جمل كاملة (3 درجات) وعبارة عن رساله بريد الكتروني بسيطة بها سؤالين وعلى الطالب أن يجيب عليهم بإجابات واضحة من خلال جمل كاملة صحيحة لغوياً وإملائياً مع مراعاة ألا تتضمن الأسئلة سؤال الإجابة عليه بنعم أو لا.

- تخصيص درجتين للمحتوى، بواقع درجة عن كل سؤال يجيب عليه الطالب إجابة مناسبة بجملة كاملة.

- درجة واحدة للدقة اللغوية: يمنح الطالب درجة في حال وجود حتى 3 أخطاء، ويفقد الدرجة كاملة في حال وجود أكثر من 3 أخطاء.

- الجزء رقم (ب) اكتب من 15/20 كلمة في الموضوع التالي مستخدماً العناصر التالية ويخصص له 3 درجات:-

- يكتب الطالب في الموضوع المطلوب منه وعلى الطالب كتابة من 15-20 كلمة مستخدما العناصر المعطاه، وتقسم الدرجات «درجة علي عدد العناصر، علي عدد العناصر المطلوبة، ودرجة علي الدقة اللغوية».

- يفقد الطالب الدرجة كاملة عند الكتابة في موضوع خارج الموضوع الموضوع منه.