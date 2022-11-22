«التعليم»: وقف التحويلات لطلاب الصف الثالث الثانوي لغير الحالات الضرورية

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريا رقم 49 لسنة 2022، إلى المديريات التعليمية، بوقف التحويلات لطلاب الصف الثالث الثانوي، إلا من خلال الإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة، للحالات الضرورية التي تستدعي ذلك فقط.

تحسين الخدمات التعليمية

وأكد وزير التربية والتعليم، أنّ ذلك يأتي حرصا من الوزارة على تحسين الخدمات التربوية والتعليمية، والارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيقا لصالح أبنائنا الطلاب.