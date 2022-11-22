سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء

تباين سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بداية المعاملات الصباحية اليوم، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المحلي اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم

وفيما يلي، يرصد موقع «الوطن» سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك المصري، وجاء كما يلي:

سعر الدرهم الإماراتي بالبنك المركزي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي، 6.66 جنيه للشراء، و6.68 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي بالجنيه بالبنوك الحكومية

وتطابق سعر العملة العربية في أكبر بنكين حكوميين وهما مصر والأهلي، حيث استقر على نفس السعر ووصل لنحو 6.66 جنيه للشراء، و6.67 جنيه للبيع، وفق المواقع الرسمية لكلا البنكين.

سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم

ونشرت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الخاصة والدولية العاملة في القطاع المصرفي المحلي، سعر الدرهم الإماراتي بالجنيه كما يلي:

في آخر تحديث لأسعار العملات، نشر موقع المصرف المتحد أنّ سعر الدرهم الإماراتي اليوم سجل نحو 6.52 جنيه للشراء، والبيع 6.68 جنيه.

وسجلت العملة العربية مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 6.64 جنيه للشراء، و6.68 جنيه للبيع، وفي إيجي بنك نحو 6.66 جنيه للشراء و6.68 جنيه للبيع.

وأظهرت شاشة أسعار العملات في بنك الإسكندرية، سعر الدرهم الإماراتي الذي سجل 6.65 جنيه للشراء و6.68 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك QNB الأهلي، 6.65 جنيه للبيع، و6.68 جنيه للشراء.