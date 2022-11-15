سعر صرف الدرهم الإمارتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الدرهم الإماراتي، يعتبر من العملات العربية التي تشهد عمليات بحث يومي من جانب شريحة من المصريين العاملين في دولة الإمارات، أو الذين يستعدون للسفر والعمل بها.

وتستعرض «الوطن» سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم، وفقًا لآخر التحديثات بالمواقع الرسمية للبنوك.

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه

- سجّل الدرهم مقابل الجنيه داخل بنك cib صباح اليوم نحو 6.43 جنيه للشراء و6.47 جنيه للبيع.

- ومع بداية تعاملات بنك مصر بلغ اليوم الثلاثاء 15-11-2022 سعر الدرهم الإماراتي اليوم عند 6.63 جنيه للشراء و6.64 جنيه للبيع.

- بلغ سعره اليوم 15-11-2022 في تعاملات بنك قناة السويس 6.62 جنيه للشراء و6.65 جنيه للبيع.

- سجل سعره بالبنك الأهلي مقابل الجنيه، 6.63 جنيه للشراء و6.64 جنيه للبيع.

سعر صرف الدرهم الامارتي مقابل الجنيه اليوم 15-11-2022

- استقر داخل بنك الإسكندرية عند 6.63 جنيه للشراء 6.65 جنيه للبيع.

- وداخل البنك المركزي المصري، ما زال هناك تغير طفيف فى قيمة العملة الإماراتية ، حيث سجل 6.64 جنيه للشراء، ونحو 6.66 جنيه للبيع.

- وبلغ اليوم الثلاثاء خلال تعاملات البنك المصري الخليجي، 6.64 جنيه للشراء و6.66 جنيه للبيع.

- واستقر صباح اليوم 15-11-2022 في المصرف المتحد، عند 6.49 جنيه للشراء و6.65 جنيه للبيع.