سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، اليوم الإثنين، حالة من التباين في البنوك المختلفة، وتزايدت عمليات البحث عن سعر الشراء والبيع، عبر محركات البحث المختلفة.

كما شهدت عمليات البيع والشراء للدرهم الإماراتي، اختلافا داخل معظم البنوك العربية والأجنبية والحكومية، ووفقا للتحديثات الصباحية في القطاع المصرفي، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار بيع وشراء الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري وهي كالتالي:

- فى البنك المركزي المصري، سجل الدرهم الإماراتي نحو 6.65 جنيه للشراء، و6.67 جنيه للبيع.

- وفى بنك مصر استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم، عند نحو 6.65 جنيه للشراء و6.67 جنيه للبيع.

- بلغ سعره اليوم في تعاملات بنك قناة السويس، نحو 6.63 جنيه للشراء و6.67 جنيه للبيع.

- ومع المعاملات الخاصة داخل بنك قطر الوطني الأهلي QNB، سجل الدرهم الإماراتي نحو 6.62 جنيه للشراء و6.67 جنيه للبيع.

- كما استقر سعره اليوم في البنك الأهلي 6.65 جنيه للشراء و6.66 جنيه للبيع.

- استقر داخل بنك الإسكندرية عند 6.64 جنيه للشراء 6.67 جنيه للبيع.

- سجّلت العملة الإمارتية مقابل الجنيه داخل بنك CIB، صباح اليوم نحو 6.43 جنيه للشراء و6.47 جنيه للبيع.

- خلال تعاملات اليوم بالبنك المصري الخليجي، سجلت نحو 6.65 جنيه للشراء و6.67 جنيه للبيع.

- واستقر اليوم سعر صرف الدرهم الإماراتي، بالنسبة لعميات الشراء والبيع، في المصرف المتحد، عند 6.51 جنيه للشراء و6.67 جنيه للبيع.