جامعة القاهرة تطلق حملة للتوعية بسرطان الثدي لعضوات هيئة التدريس والطالبات والعاملات

أطلقت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حملة للتوعية بسرطان الثدي للسيدات والفتيات بالمجتمع الجامعي وذلك بالتعاون مع مستشفى بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي، بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي.

الخشت: نستهدف رفع مستوى الوعي ووسائل الوقاية من المرض

وقال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة إنَّ الحملة استهدفت رفع مستوى الوعي بسرطان الثدي ووسائل الوقاية منه للحد من انتشاره داخل المجتمع الجامعي، وذلك من خلال توزيع النشرات التوعوية وتقديم الدعم لمنتسبات الجامعة وحثهم على إجراء الفحوصات الدورية.

وأضاف الخشت، أن جامعة القاهرة تكثف جهودها لرفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية منه ومعالجته بالمجان للحد من انتشاره داخل المجتمع الجامعي، وتقدم الدعم اللازم للتوعية بشأنه، والحث على إجراء الفحوصات اللازمة له وعلاجه بشكل مبكر، إذ يعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء في جميع أنحاء العالم ويساهم الكشف المُبكر عنه في ارتفاع نسب الشفاء منه بشكل سريع.

الخشت: الكشف المبكر عن سرطان الثدي يسهم في ارتفاع نسب الشفاء

من جهته، صرح الدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنَّ الحملة تشمل كل المعلومات المتعلقة بسرطان الثدي لأكبر عدد من عضوات هيئة التدريس والطالبات والعاملات، إيمانًا من جامعة القاهرة بأن صحة كل مصرية تُعد جزءًا أساسيًا من أمان المجتمع واستقراره.