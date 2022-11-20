رئيس جامعة حوان يتفقد أعمال تطوير مطعم المدينة الجامعية بالمطرية

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اليوم الأحد، زيارة تفقدية لمطعم المدينة الجامعية بالمطرية لمتابعة أعمال التطوير التي تجرى، والوقوف على نسب تنفيذها، وذلك في ظل خطة متكاملة يتم إعدادها علي أكمل وجه للتوسع والتطوير المستمر في مباني ومنشآت الجامعة داخل وخارج الحرم الجامعي.

وقال رئيس جامعة حلوان، إن أعمال التطوير التي تتم في الجامعة تشهد بالتوازي جهود للتطوير على مستوى المنشآت لتكون ملائمة للعملية التعليمية وخدمة الطلاب، وكذلك على مستوى الخدمات التعليمية والبحثية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية تولي أهمية خاصة للتعليم الجامعي، من خلال الاستثمارات الكبيرة التي يتم ضخها لتطوير وتحديث الجامعات، للقيام بدورها العلمي والتعليمي على النحو المنشود.

«قنديل»: تطوير المنشآت الجامعية وفق خطة زمنية

كذلك تفقد رئيس الجامعة خلال الزيارة، الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية وأعمال التطهير والتعقيم المستمرة بمطاعم المدينة الجامعية واتباع إجراءات السلامة والصحة.

وأوضح الدكتور السيد قنديل، أنه يتم إجراء الجولات التفقدية المستمرة والدورية يوما بعد يوم لمنشآت الجامعة، تمهيدًا لتطويرها جميعًا وفق خطة زمنية لتكون مجهزة علي أعلى مستوى من الجودة لخدمة الطلاب والعملية التعليمية.