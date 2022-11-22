نائب الرئيس الأمريكي: يجب ضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس، من الفلبين، اليوم، إنّه يجب ضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، وفق نبأ عاجل، نقلته قناة «العربية».

العلاقات الأمريكية الصينية

وفي وقت سابق، قالت نائبة الرئيس الأمريكي، إنّها أكدت للرئيس الصيني شي جين بينج، عدم سعي واشنطن للمواجهة مع الصين، لكنها ترحب بالمنافسة.

وقالت هاريس، في مؤتمر صحفي بمقر إقامة السفير الأمريكي في العاصمة التايلاندية بانكوك، في نهاية رحلة إلى آسيا، تضمنت لقاءً مع الزعيم الصيني، إنّ الولايات المتحدة ترحب بالمنافسة لكنهم لا يريدون صراعا ولا يسعون إلى المواجهة.

وأكدت هاريس، للرئيس الصيني، أنه ما ذكرته رسالة الرئيس جو بايدن تفيد بأن الولايات المتحدة تعتزم الإبقاء على خطوط الاتصال مفتوحة، لأنّ ذلك في مصلحة العالم وكلا الدولتين.