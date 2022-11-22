سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك المحلية والأجنبية

كشفت شاشات البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، بينها بنكي الأهلي ومصر، ويحرص قطاع عريض على معرفة الأسعار بشكل يومي وعلى مدار الساعة، لتغير القيمة السعرية التي تطرأ على كافة العملات الورقية وبينها العملات الأوربية.

وتشهد محركات البحث بشكل يومي، البحث عن العملات الأوربية التي تؤثر على القطاعات الاقتصادية، بينها سعر اليورو اليوم وهي كالتالي:

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية والأجنبية

- سجّلت العملة الأوربية بالبنك الأهلي نحو 25.03 جنيه للشراء، و25.15 جنيه للبيع.

- بلغ سعراليورو في بنك مصر نحو 25.03 جنيه للشراء، و25.15 جنيه للبيع.

- بلغ سعر اليورو داخل بنك قناة السويس، نحو 25.03 جنيه للشراء 25.20 جنيه للبيع.

- بلغ سعر اليورو، في المصرف المتحد 25.03 جنيه للشراء و25.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

- سجّل سعر اليورو في إيجي بنك نحو 25.10 جنيه للشراء، و25.21 جنيه للبيع.

- سجّل في بنك الإسكندرية نحو 25.04 جنيه للشراء، و25.20 جنيه للبيع.

- سجّل في البنك المركزي المصري، نحو 25.03جنيه للشراء، و25.13جنيه للبيع.

- وفي بنك قطر الوطني الأهلي QNB بلغ سعر اليورو 25.03 جنيه للشراء، و25.20 جنيه للبيع.

- وفي بنك cib استقرت العملة الأوروبية عند 25.08 جنيه للشراء، و25.21 جنيه للبيع.