اليورو يقترب من أعلى مستوى له أمام الدولار في 4 شهور

استقر اليورو فوق 1.03 دولار بقليل، وبقي قريبًا من أقوى مستوى له منذ الرابع من يوليو الماضي، حيث يُنظر إلى البنك المركزي الأوروبي على عزمه تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر لتهدئة التضخم المرتفع بعناد، على الرغم من المخاوف من التباطؤ الاقتصادي.

البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة

قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة حيث بلغ التضخم في منطقة اليورو أعلى مستوى له على الإطلاق عند 10.6% في أكتوبر، وهو أعلى بكثير من هدف 2%، وحتى الركود يُنظر إليه على أنه من غير المرجح أن يخفف ضغوط الأسعار بدرجة كافية.

توقعات برفع 0.75% في سعر الفائدة

ينقسم المستثمرون الآن بين تسعير زيادة بمقدار 50 و75 نقطة أساس في ديسمبر المقبل بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس غير مسبوقة منذ يوليو، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يبدأ تخفيض ديون البنك المركزي الأوروبي البالغة 5 تريليونات يورو، والمعروف أيضًا باسم التشديد الكمي، في النصف الأول من عام 2023.

توقعات بتراجع العملة الأوروبية

من المتوقع أن يتداول سعر صرف اليورو أمام الدولار عند 1.02 دولار أمريكي بنهاية هذا الربع (أكتوبر – ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول للعملة الأوروبية عند 0.97 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا.