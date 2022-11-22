حوار مجتمعي لمناقشة مشروعات المرحلة الثانية من «حياة كريمة» في سوهاج

دشنت مؤسسة «حياة كريمة» رابع مبادرات الحوار المجتمعي في قرية الحواويش بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين حول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، في إطار الاستعداد لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة في قرى المركز.

جاء ذلك بحضور السيد محمد كمال، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، والدكتور هشام الحداد، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، وشريف أبو سحلي، منسق وحدة حياة كريمة في ديوان عام المحافظة، وقيادات مجلس مدينة أخميم ولفيف من المواطنين من أهالي وأبناء المركز.

مشروعات حياة كريمة في أخميم

وقال السيد محمد كمال، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة في سوهاج، إن هذا اللقاء ليس الأول فقد تم عمل حوار مجتمعي في قرية الكولا وقرية نيدة؛ وذلك بهدف مشاركة المواطنين والاستماع لمطالبهم والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم، حول مشروعات المبادرة في قرية الحواويش بدائرة مركز أخميم.

وأضاف هشام الحداد، منسق مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، أن هذا اللقاء جاء لتعزيز روح الانتماء والحب لدى الأهالي والأسر، وتأكيد انحياز القيادة السياسية للفئات الأكثر احتياجًا وحرص القيادة السياسية على تطبيق العدالة الاجتماعية.

واستعرض أهالي قرية الحواويش والقرى المجاورة، طلباتهم خلال الحوار المجتمعي، والمشروعات التي يأملون في تنفيذها بالقرى، وأبرزها إعادة إعمار بعض المنازل لغير القادرين، وعمل الصرف الصحي ورصف الطرق والاهتمام بالجانب الصحي وتوصيل الغاز الطبيعي.