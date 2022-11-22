«صباح الخير يا مصر»: تحويلات مرورية بطريق الأوتوستراد وكثافات بالكورنيش

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد ومنة الشرقاوي، الحالة المرورية في شوارع القاهرة، اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، وقالت الإعلامية منة الشرقاوي: «في كوبري 15 مايو، نجد سيولة مرورية لا مشكلات فيها، والكورنيش به كثافات مرورية بسيطة ستزيد للمتجه إلى ميدان التحرير، وسنجد كثافات مستمرة معنا حتى المعادي وحلوان».

إغلاق الاتجاه القادم من التبين للمعادي وتحويل لحركة المرور

وأضافت الشرقاوي: «في طريق الأوتوستراد، سنجد اتجاه القادم من التبين في اتجاه المعادي به إغلاق وتحويل لحركة المرور للاتجاه الآخر، وفي اتجاه كوبري أكتوبر لمناطق الإسعاف ورمسيس، فإننا نجد كثافة مرورية حتى نزلة غمرة والعباسية، وفي شارع بورسعيد اتجاه الشرابية وحدائق القبة وكوبري السواح والأميرية، فبه كثافة مرورية وفي الاتجاه المعاكس هناك كثافة مرورية، وعند كوبري الزاوية سنجد هناك كثافة مرورية».

خدمات مرورية تزامنا مع تنفيذ طريق الأوتوستراد

وتابعت «الشرقاوي»، أن هناك غلق لطريق بن زايد الجنوبي لمدة شهر وهو ما يستلزم إجراء تعديلات لتسيير حركة المرور، كما أن الإدارة العامة للمرور عينت الخدمات المرورية، تزامنا مع تنفيذ طريق الأوتوستراد، وهذا الأمر يتضمن تنفيذ كوبري دوران للخلف أعلى طريق الأوتوستراد بمنطقة المجزر الآلي، وهو ما سيستلزم غلقا كليا لشارع الصيانة المتفرد من طريق الأوتوستراد وحتى شارع الجزائر وتحويل حركة المرور في اتجاه المذبح لتنفيذ القواعد الخرسانية لكوبري.