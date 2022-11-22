«معلومات الوزراء» يستعرض أهداف «الرمال السوداء»: 6 أعوام من العمل تنتهي بمشروع عظيم

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، إنفوجرافيك جديدًا بعنوان «مجمع مصانع الرمال السوداء في مصر.. الأحدث من نوعه في العالم»، استعرض أبرز المعلومات عن مشروع مجمع مصانع الرمال السوداء في مصر؛ وهو أحد أهم المشروعات القومية في الفترة الحالية، بعد افتتاحه رسميا في أكتوبر الماضي، على مساحة 35 فدانًا، بتكلفة نحو 4 مليارات جنيه، ومدة تنفيذ 12 شهرًا.

أهداف مشروع مجمع مصانع الرمال السوداء

ويستهدف المشروع، بحسب بيان عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنشاء مجمعات صناعية جديدة، وتوفير عملات أجنبية بتصدير الفائض، إلى جانب تطهير الشواطئ المصرية من المواد المشعة الضارة، وتوفير 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى تطوير البنى التحتية الحيوية.

يعتمد مشروع مجمع مصانع الرمال السوداء على الكراكة «تحيا مصر»، وهي أول كراكة صديقة للبيئة في العالم، تعمل بالطاقة الكهربائية، ومصنع تركيز العائم لاستخلاص ركائز المعادن الاقتصادية، ومحطة تحلية مياه لصالح العملية الصناعية، ومحطة تخفيض ضغط الغاز، ومحطة كهرباء، وعدد من مصانع المعادن المستخرجة من الرمال السوداء.

وأشار الإنفوجرافيك إلى أبرز المراحل والتطورات التي مرّت بها الدولة المصرية باستثمارها في الرمال السوداء، ففي العام 2016 تأسست أول شركة مصرية لتعدين الرمال السوداء، وفي 2018 تم وضع حجر الأساس لمصنع فصل الرمال السوداء، وفي 2019 تم التصديق على قانون «الرمال السوداء»، لاستكشاف واستغلال معادن الرمال السوداء، وصولًا إلى افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء خلال عام 2022 بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.