مسؤول سابق بالثروة المعدنية: الرمال السوداء أمن قومي من الدرجة الأولى

قال الدكتور عبد العال عطية، نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق، إنه كان يعمل في مشروع الرمال السوداء منذ عام 1991، وتأكد أن المشروع يعتبر أمنا قوميا لمصر من الدرجة الأولى، «بصفتي جيولوجي شوفت بعيني كم الخيرات والخامات المهدرة وغير المستهلكة، إلى أن جاءت مصانع الرمال السوداء التي كانت مجرد حلم وتحقق على أرض الواقع».

وأوضح «عطية» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى والمذاع على فضائية «صدى البلد» أن مشروع الرمال السوداء يوفر مدخلات لمختلف الصناعات بأكثر من 49 صناعة تعتبر صناعات استراتيجية، ويزيد من خطوط الإنتاج، وهناك 6 أماكن تمت دراستها ورصدنا كميات كبيرة من الرمال السوداء.

فصل المعادن من الرمال السوداء والمياه

وأشار الدكتور عبد العال عطية إلى أنه يتم بفصل المعادن من الرمال السوداء والمياه ولا توجد تكنولوجيا معقدة في هذا الأمر، وتجربة النجاح في الرمال السوداء يجب أن تستثمر في المشروعات الأخرى، ودراسات مشروع الرمال السوداء تمت طبقا للكود العالمي.

صناعة الرمال السوداء

وأكد عطية أننا نستورد العديد من المنتجات وكانت بعض الدول المعادية لمصر تتحكم في تصدير واستيراد تلك المنتجات، ولكن بعد العمل على صناعة الرمال السوداء تصبح الخامات متوفرة لنا ونوفر فرص عمل وتدفقات نقدية في المجتمع المصري، لافتا إلى أن استثمار تلك الكميات الكبيرة من الرمال السوداء تُعد مسألة أمن قومي.