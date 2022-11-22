ما هو حكم المشاركة في مسابقات التكهنات الرياضية؟.. الإفتاء تجيب

أصدرت دار الإفتاء المصرية، فتوى جديدة تتعلق بموضوع حكم المشاركة في مسابقات التكهنات الرياضية، وذلك بالتزامن مع انطلاق مسابقة كأس العالم لكرة القدم بقطر، ومشاركة الكثيرين في التكهنات الرياضية بفوز منتخب ما أو خسارته، لذا كثر السؤال حول ما إذا كان هذا التكهن حرام أم حلال، وحكم المراهنات في الأساس، هل هي مباحة أم غير مشروعة، حتى إذا كان الأمر يتعلق بشيء ترفيهي مثل كرة القدم.

حكم المشاركة في مسابقات التكهنات الرياضية

وأجابت دار الإفتاء، عن تساؤل ما حكم المشاركة في مسابقات التكهنات الرياضية؟، قائلة: «من المقرر شرعًا حرمة القمار والميسر والمراهنة؛ قال تعالى: يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إنَّما الخَمرُ والمَيسِرُ والأَنصابُ والأَزلامُ رِجسٌ مِن عَمَلِ الشَّيطَانِ فَاجتَنِبُوهُ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ، وقال سبحانه: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وقال عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، النساء: 29».

ما هو حكم المشاركة في مسابقات التكهنات الرياضية؟

وأضافت في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بخصوص حكم المشاركة في مسابقات التكهنات الرياضية: «هذه المسابقة إن كانت باشتراك مالي من المتسابقين فلا ريب أنها تكون من المراهنة والمقامرة الممنوعة؛ لأن المتسابقين بذلك يكون كل منهم قد أخرج مالًا معينًا ثم يأخذ الفائز منهم هذا المال جميعه.

وأوضحت «الإفتاء»: «فأما إذا لم يكن الاشتراك في هذه المسابقة بمقابل مالي؛ فإن الحكم الشرعي عليها بالجواز»، وتابعت: «وعليه؛ فالاشتراك في مسابقة التكهنات الرياضية التي لا تتطلب دفع مال فيها جائز شرعًا إذا كان المتسابِق يبني توقعه على دراسات وتحليل منطقي».

فتاوى دار الإفتاء

وتتيح دار الإفتاء المصرية، إمكانية الحصول على فتاوى شرعية في الأمور الحياتية والدينية، وذلك من خلال خطوات طلب فتوى عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لدار الإفتاء، فضلا عن الخط الساخن المعلن عنه والذي يمكن التواصل عن طريقه، على رقم 107 من داخل مصر، وللمقيمين بالخارج من رقم: 25970400(00202) إلى رقم 25970430(00202).