وزيرة الثقافة: نظمنا فعاليات ثقافية للتوعية بخطورة تغيرات المناخ

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إنّ الوزارة استعدت للمشاركة في فعاليات قمة المناخ COP27، قبل بدايته بعدة أشهر عن طريق مجموعة من الفعاليات الثقافية في القاهرة والمحافظات، متمثلة في الندوات والمحاضرات للتوعية بأهمية إدراك خطورة التغيرات المناخية.

التراث الثقافي في مصر مدرك تماما لأهمية الحفاظ على البيئة

وأضافت وزيرة الثقافة خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد، أنّ التراث الثقافي في مصر مدرك تماما لأهمية الحفاظ على البيئة منذ قديم الأزل، كما أن البرديات القديمة تتحدث عن تقديس نهر النيل والحفاظ عليه، وكان من أهم توصيات الآلهة والحكماء في مصر القديمة عدم تلويث مياه النهر.

ندوات لتوعية الأطفال

وتابعت وزيرة الثقافة، أن الفعاليات التي نظمتها الوزارة تمثلت في ندوات لتوعية الأطفال في قصور الثقافة بمحافظات مصر المختلفة، وتم إقامة مسابقات للأطفال للتعبير عن مفهومهم التغيرات المناخية وآثارها على الحياة، إلى جانب مجموعة كبيرة من الإصدارات التي قدمتها الهيئة المصرية للكتاب والمجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة.

وكشفت وزيرة الثقافة، أنّ جناح الوزارة في قمة المناخ COP27 عرض مجموعة من الحرف التراثية الموجودة في أقاليم مصر المختلفة تُظهر التنوع الثقافي الموجود وبعض المعروضات في المناطق المفتوحة بالمنطقة الزرقاء، حيث تمّ عرض بعض الأعمال التشكيلية المصنوعة من مخلفات البيئة مثل الخردة كالحديد والألومنيوم.