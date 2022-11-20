«قصور الثقافة» تختتم فعالياتها في «حياة كريمة» بالمنوفية الخميس

تستكمل وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، مشاركتها بمبادرة حياة كريمة، في قرى مركز أشمون بفرع ثقافة المنوفية وبالتعاون مع عدة جهات من بينها وزارة التربية والتعليم، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الشركة القابضة للمياه، وذلك يوم 24 نوفمبر الجاري، الموافق الخميس.

تضمَّنت فعاليات اليوم السابع بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بالقناطرين إقامة مجموعة من الورش الفنية في مجالات «الحلى، الفخار، الخيامية، وورشة السجاد، وورشة الصدف، وورشة السيرما، وورشة اكتشاف المواهب».

لقاءات توعوية عن ترشيد المياه في قرى «حياة كريمة»

كما قدم إبراهيم درغام ورشة حكي وألعاب شعبية، حيث قدم قصة السلحفاء، قصة علي بابا والأربعين حرامي، ومسابقة ثقافية بعنوان هويتي، كما قدمت الشركة القابضة للمياه لقاء توعويا عن كيفية ترشيد المياه ومراحل تنقية المياه، قدمه بحيري ربيع أخصائي توعية بشركة المياه، وتم تقديم مواهب القرية في الغناء الطالب محمد علي، في الإنشاد الديني الطالبة مريم كمال والطالبة شفاء نجاح والطالبة ياسمين جاد.

ثم عرض اسكتش فني بعنوان الأراجوز الصعيدي لطلاب المدرسة، وخلال الأمسية الشعرية قدم مغربي رشيد قصيدة لله خمس، الشاعر مأمون عطية قصيدة أهواك يا مصر، تلى ذلك عرض فني لفرقة عرائس ماريونيت جاردن سيتي للفنان جمال الشرنوبي، الفنانة يارا محمد ثم عرض فني لفرقة قصر ثقافة شبين للآلات الشعبية.