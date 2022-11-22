وزيرة الثقافة تشارك في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. الليلة

تشهد الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 44، مساء اليوم، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان ونخبة من الفنانين والإعلاميين.

ختام مهرجان القاهرة السينمائي

ومن المقرر أن يشهد حفل الختام إعلان أسماء وجوائز الأفلام الفائزة في مسابقات المهرجان، وهي «المسابقة الدولية الرسمية، مسابقة آفاق السينما العربية، مسابقة أسبوع النقاد الدولية، مسابقة الأفلام القصيرة»، ومن المقرر نقل تفاصيل الحفل حصريًا على قناة dmc.

وشارك في المسابقة الرسمية 14 فيلمًا، بينها الفيلم المصري «19 ب»، للمخرج أحمد عبدالله، بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد.

وتدور أحداثه حول حارس عجوز يسكن في فيلا متداعية، ويراقب منزلا مهجورا يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، وهو ما يجعل الحارس مضطرا لمواجهة مخاوفه.

ويُسدل الستار الليلة على فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 44، بمشاركة 6 دول في مسابقة آفاق السينما العربية «مصر والمغرب ولبنان وفرنسا وسوريا والجزائر».

ترميم ثلاثة أفلام من كلاسيكيات السينما المصرية

وكانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، أعلنت عن ترميم ثلاثة أفلام من كلاسيكيات السينما المصرية، هذا العام من أجل عرضها في الدورة، وهي «أغنية على الممر» 1972 للمخرج على عبدالخالق، و«الاختيار» 1971 للمخرج يوسف شاهين، بطولة سعاد حسنى وعزت العلايلي، وفيلم «يوميات نائب في الأرياف» 1969 إخراج توفيق صالح.