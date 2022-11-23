اعترافات صاحب مخزن فلاتر مياه مغشوشة بالمرج: «كنت عاوز أغرق السوق بيها»

«المخزن مُخصص لتصنيع فلاتر المياه، وكنت جايب كل المستلزمات بدون سجل صناعي وكانت مجهولة المصدر، وكنت عاوز أغرق بيها السوق وأحقق مكاسب كبيرة من صناعة الفلاتر»، بهذه الكلمات اعترف المتهم بإدارته مخزن لتصنيع فلاتر المياه المغشوشة في المرج، أمام جهات التحقيق، بعدما ألقت أجهزة الأمن القبض عليه.

الغش في صناعة فلاتر المياه

وأضاف المتهم خلال جلسة التحقيق معه: «كنت بصنع فلاتر مياه جودتها قليلة، وبطبع عليها استيكرات مزورة وألصقها على الفلاتر، عشان التجار تطمن وأقدر أنزل بيها السوق، لكن الشرطة جت المخزن قبل ما نبدأ بيعها»، واعترف صاحب المخزن أمام جهات التحقيق بإدارته للمخزن دون الحصول على تراخيص قانونية.

القبض على المتهم

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أول أمس الاثنين القبض على المتهم صاحب المخزن، وعثرت الأجهزة الأمنية داخل المخزن على 40 فلتر مياه منتج نهائي، وأيضاً 4300 شمعة فلتر مياه، بالإضافة إلى 5000 محبس خزان بلاستيك، مع كل مستلزمات التصنيع المختلفة ومجهولة المصدر، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المتوقعة

وعن العقوبة القانونية المنتظرة على المتهم صاحب المخزن بالمرج، يقول المحامي أشرف ناجي، أنه سينطبق عليه قانون العقوبات والذي نص على الآتي فيما يتعلق بالغش التجاري: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق».