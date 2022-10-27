قانوني يوضح عقوبة المتهمين بقتل شابين في المرج.. تصل للإعدام

قررت النيابة العامة حبس المتهمين في قضية قتل شابين بالمرج لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأفادت تحقيقات النيابة بنشوب مشاجرة بين المتهمين وعددهم 3 أفراد والمجني عليهما، بسبب معاكسة إحدى الفتيات، وتحول الأمر من مشادة كلامية إلى معركة انتهت بقتل المجني عليهما بطعنات القاتلة.

وتحفظت النيابة العامة على أدوات الجريمة وهي الأسلحة البيضاء وأرسلت للأدلة الجنائية لفحصها، وموافاة النيابة بنتائج ما أسفرت عنه أعمال الفحص الفني للأسلحة ورفع البصمات من عليها.

وتبين من تحقيقات النيابة أن سبب نشوب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لمعاكسة المجني عليهما إحدى الفتيات، فغافلهما المتهمين وتعدوا عليهما بالضرب بطعنات متفرقة بالجسم، محدثين إصابات بهما باستخدام قطعتي سلاح أبيض «سكين وسنجة» كانت بحيازة المتهمين، أدت إلى وفاة المجني عليهما في الحال.

عقوبة القتل العمد

وشرح المحامي محمود عبدالله، في حديثه لـ«الوطن»، تفاصيل عقوبة القتل العمد كما جاءت في قانون العقوبات المصري، موضحا: «نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنَّه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».

إخطار بالواقعة

تلقى قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا يفيد حدوث مشاجرة بدائرة القسم، وانتقل رجال الأمن لمحل البلاغ للتأكد من الواقعة، وبالانتقال والفحص، تبين وجود شخصين متوفيين إثر مشاجرة عنيفة، وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين وبحوزتهم قطعتي سلاح أبيض «سكين وسنجة» المستخدمان في الجريمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثماني المتوفيين، لبيان أسباب وفاتهما رسميًا.