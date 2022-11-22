مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج يشارك في ورشة عمل تدريبية

شارك مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج، في ورشة عمل تدريبية بعنوان «كيفية إدارة المشروع وتنفيذ الأنشطة والجدول الزمني وتقديم التقارير الشهرية»، وذلك ضمن تفعيل الخطة الزمنية لمبادرة إنشاء مراكز الطلاب ذوي الإعاقات في الجامعات الحكومية المصرية بالمرحلة الثانية، بالتعاون مع هيئة امديست الأمريكية، الذي استمر على مدار 3 أيام، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

مبادرة إنشاء مراكز ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن مبادرة إنشاء مراكز ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، سيشكل نقلة نوعية كبيرة في تحقيق سهولة الحصول على التعليم لهذه الفئة، كما تمكنهم من المشاركة بشكل كامل في تعلمهم مع أقرانهم، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية الداعمة والمساندة، التي سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة.

التعريف بكيفية إدارة المشاريع

وأوضح الدكتور طارق ذكي مدير مركز الطلاب ذوي الإعاقة، أن ورشة العمل التدريبية تضمنت التعريف بكيفية إدارة المشاريع، وتنظيم إدارة الموارد المتاحة سواء البشرية والمالية، والعمل على استغلالها استغلالًا أمثل وتسخيرها لإنجاز المشروع بجودة وكفاءة عالية، مضيفًا أن إدارة المشاريع تتكون من مجموعة من العناصر منها الوقت والتكلفة والموارد والمهام، إلي جانب الأنشطة المراد تحقيقها.

وأشار مدير المركز، إلى أن ورشة العمل تناولت أيضًا التعريف بالجدول الزمني وهو عبارة عن قائمة بمدخلات المشروع وأنشطته ونواتجه، والذي يستخدم بشكل شائع في أجزاء تخطيط المشروع وأثناء إدارته، باعتباره جزءا أساسيا من الوثائق لمدير المشروع والفريق بأكمله، من خلال الدليل الذي يتبعه الفريق لإنجاز المشروع.