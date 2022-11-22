برنامج «8 الصبح» يستعرض تفاصيل الليلة الختامية لمهرجان القاهرة السينمائي

استعرض برنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية أسماء يوسف عبر فضائية «DMC»، تفاصيل اليوم الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، الذي انطلق منذ نحو 9 أيام.

الاستفادة من خبرات النجوم

وقالت سالي طراد، مراسلة برنامج «8 الصبح»، إنّ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فرصة عظيمة للاستفادة من خبرات النجوم وصُنّاع السينما من كل أنحاء العالم، عن طريق الندوات والحوارات التي أُقيمت ضمن فعاليات المهرجان، وكان أبرزها ندوة المخرج المجري العالمي بيلا تار، وحوار الممثل والمخرج الفرنسي ماتيو كازافيتش، إلى جانب ندوتي الفنانة لبلبة والمخرجة كاملة أبو ذكري.

وتابعت «طراد»، خلال حوارها عبر فضائية «DMC»، أنّ اليوم يشهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تُعرض مجموعة من الأفلام بداية من الساعة 12 ظهرًا، منها «رحلة يوسف» لجود سعيد، الذي يشارك ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وفيلم «الابن» لفلورين زيلر، و«نور على نور» إنتاج مصر والدنمارك، والذي شارك ضمن مسابقة أسبوع النُقاد.

مسابقات اليوم الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي

وأوضحت أنّ فعاليات اليوم تشهد تسليم الجوائز للفائزين بالأفلام المشاركة، في المسابقة الدولية التي تضمّ 7 جوائز للرابحين، ومسابقة آفاق السينما المُخصص لها 4 جوائز، ومسابقة الأفلام القصيرة التي شارك فيها 21 فيلما وتضم جائزتين، ومسابقة أسبوع النُقاد المخصص لها جائزتين أيضًا.