«جنايات القاهرة» تقضي بالسجن المشدد على متهم بقتل أحد الأشخاص بشومة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 7 سنوات، على خلفية اتهامه بضرب أحد الأشخاص بـ«شومة» في مدينة 15 مايو، ما أدى إلى وفاته، بينما قضت ببراءة متهم آخر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر مجدي شكرى وهانى شحاتة.

كانت النيابة العامة أحالت متهمين اثنين إلى محكمة الجنايات، بعدما نسبت إليهما ضرب أحد الأشخاص عمدا مع سبق الإصرار، ما تسبب في وفاته، بعدما اتفقا على التعدي عليه بالضرب، لوجود خلافات سابقة.

وأفادت التحقيقات بأن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين، فتعدى المتهم الأول على الضحية بـ«شومة»، متسببا في إصابته بجروح خطيرة، قبل أن يفارق الحياة.