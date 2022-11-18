ضبط طالبين للاعتداء على زميلهما بسبب خلافات الجيرة في 15 مايو

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان: «سرقة في نص الليل.. عصابة تعتدي على شاب في 15 مايو وأصابوه بعاهة مستديمة».

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 الجاري تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول طالب، وطرف ثان طالبين، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، تعدى خلالها الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب وسرقة هاتفه المحمول، ما أدى لإصابته بكدمة بالوجه.

ضبط طرفي المشاجرة

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط طرفي المشاجرة والهاتف المسروق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.