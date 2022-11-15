فقد بصره.. شاب يفقد عينه على يد عاطلين في منطقة 15 مايو

شهدت مدينة 15 مايو، واقعة مأساوية بعدما أقدم عاطلين على فقأ عين شاب خلال مشاجرة بسبب خلافات بينهم كما قاما بالاستيلاء علي هاتفه المحمول.

بلاغ الحادث

تلقى المقدم أحمد الشاهد، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، إشارة من المستشفي العام، باستقبال المواطن أحمد جمال سليم، مقيم بدائرة القسم، مصاب بفقأ في عينيه الاثنين، ولا يستطيع الرؤية إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين قيام عاطلين بالاعتداء على المجني عليه بسبب خلافات بينهم، واستوليا على هاتفه المحمول.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.