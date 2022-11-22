البحث عن 3 أشخاص من أسرة واحدة غرقوا في ترعة مشروع ناصر بالبحيرة

تواصل قوات الإنقاذ النهري، البحث عن 3 أشخاص لقيوا مصرعهم أمس، بترعة مشروع ناصر بنطاق محافظة البحيرة، إثر انقلاب تروسيكل.

انقلاب تروسيكل في مشروع ناصر بالبحيرة

وشهد أمس بترعة مشروع ناصر في محافظة البحيرة، انقلاب تروسيكل؛ مما أدى إلى مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة مقيمي محافظة البحيرة، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

غرق 3 أشخاص في انقلاب سيارة بمشروع ناصر

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين انقلاب تروسيكل في مشروع ناصر بالقرب بمحافظة البحيرة، وأسفر الحادث عن مصرع كل من «محمد السمالوسي، ونجله إبراهيم، وابن أخيه فرج أبو قلاوة»، وجميعهم مقيمي قرية النمري بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان مشروع ناص، وجار البحث عن الجثث، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.