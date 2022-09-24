مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالغربية

لقي شخص مصرعه، وأُصيب آخر، في حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل الترعة المارة من أمام مزلقان البندرة، التابع لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى السنطة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطارا بالواقعة

وتلقى اللواء محمد عمار مدير آمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة السنطة، المارة من أمام مزلقان البندرة، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة آخر.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة الإسعاف، إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شخص يدعى «فاروف. م. أ»، مقيم بقرية شبشير الحصة، التابعة لمركز طنطا، وإصابة آخر يدعى «أحمد. س»، إثر انقلاب سيارة ملاكي فى ترعة البندرة بدائرة المركز، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق.

انتشال الجثة

ونُقل المصاب إلى مستشفى السنطة المركزي، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، والتحفظ عليها داخل المشرحة، وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات إنقلاب سيارة ملاكي، وسماع أقوال المصاب، وشهود العيان، والدفع باوناش لرفع السيارة من داخل المياه.