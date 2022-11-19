مصرع شخص في انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية ببني سويف

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف من انتشال جثة شخص لقي مصرعه مساء اليوم السبت إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الإبراهيمية بطريق مصر أسيوط الزراعي، أمام قرية الميمون التابعة لمركز ومدينة الواسطى شمال بني سويف.

بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية أمام قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

الإنقاذ النهري تنتشل الجثة وتنقلها إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي

وبعد انتشال قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف للجثمان، جرى الدفع بـسيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل جثمان المتوفى إلى مستشفى الواسطى المركزي.

بيانات المتوفى بحادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية في بني سويف

وتبين أن المتوفى يدعى شريف عبد الوهاب أحمد عيد، 51 عاما، ومقيم دائرة مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يشار إلى أن محافظة بني سويف قد شهدت اليوم السبت غرق اثنين من أبناء عمومة، في نهر النيل بمركز ببا، وجرى انتشالهما بمعرفة رجال الإنقاذ النهري، أثناء محاولة أحدهما تسبيح حصان بمياه النيل ومحاولة، فجرفه التيار ومحاولة ابن عمومته إنقاذه إلا أنه غرق معه.