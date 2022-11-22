الصين تسجل 2145 إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في الصين، 2145 إصابة محلية العدوى بفيروس كورونا في البر الرئيس للبلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

الصين تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إن البلاد سجلت حالتي وفاة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 5231 حالة وفاة، مشيرة إلى خروج 1137 مريضا من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي، أمس الاثنين.

من جانبها، شددت نائبة رئيس «مجلس الدولة» الصيني،«سون تشون لان»، على أهمية اتخاذ إجراءات فورية لاحتواء تفشي فيروس كورونا في «تشونجتشينج» الواقعة جنوب غربي البلاد،دون تأخير.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، 72873 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 81 حالة وافدة من الخارج كأكبر عدد مسجل منذ 69 يوما، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 26654729 حالة

ارتفاع حصيلة وفيات كوريا الجنوبية إلى 30111 حالة وفاة

وقالت «وكالة مكافحة الأمراض»، إن البلاد، سجلت 45 حالة وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 30111 حالة وفاة.

من جانبها، توقعت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، ارتفاع حالات الإصابات اليومية بفيروس كورونا إلى نحو 200000 في وقت مبكر من ديسمبر المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

ودعت السلطات الصحية الكورية، المواطنين إلى الحصول على جرعات معززة من لقاح كورونا خاصة الفئات المعرضة للخطر مثل كبار السن.