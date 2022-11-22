المشدد 3 سنوات و200 ألف جنيه غرامة لمتهم بتهريب المهاجرين إلى إيطاليا 

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بإدارة جماعة منظمة لتهريب المهاجرين من مصر إلى إيطاليا، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر هانى شحاتة.

وكشف أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات، عن أنّه في تاريخ سابق عن تحرير المحضر بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة، هرّب وآخرون مجهولون، المجني عليهم، حال كونهم جماعة إجرامية منظمة، بغرض الحصول على مبالغ مالية، بأن دبروا انتقالهم بطريقة غير مشروعة من مصر العربية إلى الإمارات، حتى دولة ليبيا، ومنها إلى إيطاليا بحرا، بواسطة قوارب صيد، بالمخالفة للغرض المخصص لها، وكان من شأن تلك الجريمة تهديد حياة المجني عليهم وتعريضهما للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسس ونظم وأدار جماعة إجرامية منظمة، الغرض منها تهريب المهاجرين من مصر إلى إيطاليا، للحصول على كسب مادي المبالغ المالية المبينة في التحقيقات.