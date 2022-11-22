عاجل.. نشوب حريق في سوق غزة بالموسكي و3 سيارات لإخماده

نشب حريق في سوق غزة بمنطقة الموسكي قبل قليل، ودفعت قوات الحماية المدنية في القاهرة بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

حريق سوق غزة بالموسكي

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا بنشوب حريق في سوق غزة بمنطقة الموسكي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء، وبالانتقال تبيّن نشوب حريق في بعض البضائع الخاصة بالباعة الجائلين داخل السوق.

كردون أمني حول مكان الحريق

وعلى الفور تم فرض كردون أمني حول الحريق، خشية امتداده إلى باقي البضائع بالسوق، ونقل رجال الحماية المدنية، السيارات من منطقة السوق، وجار السيطرة على الحريق وإخماده.