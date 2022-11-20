ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل مصنع نسيج في المحلة

قررت جهات التحقيق بمدينة المحلة الكبرى، ندب خبراء الأدلة الجنائية، لمعاينة مصنع نسيج بالمنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، وتقدير التلفيات الناجمة، لتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بحريق مصنع نسيج

وكان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغ من الأهالي، باندلاع حريق هائل داخل مصنع نسيج، بالمنطقة الصناعية، وبالقرب من مسجد الروضة، بدائرة القسم، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

الدفع بـ4 سيارات إطفاء

وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء، و3 سيارات إسعاف، وقوة أمنية من المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب، وإخماد النيران قبل امتدادها إلى باقي المصنع، وبعمل التحريات والمعاينة الأولية، تبين أن المصنع كائن بالمنطقة الصناعية، وملك لشخص يدعى «محمد. ح. ح»، وأن النيران التهمت كميات كبيرة من الغزل، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.