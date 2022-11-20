إخماد حريق نشب داخل مصنع كاوتش لتصنيع «جوانات» مواسير المياه في كرداسة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق نشب داخل مصنع كاوتش، لتصنيع جوانات مواسير المياه، نتج عنه حدوث تلفيات بالمواد الخام المستخدمة في التصنيع، ولا يوجد إصابات أو وفيات، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل مصنع المهندس للكاوتش، لتصنيع جوانات مواسير المياه، الكائن طريق مصر إسكندرية دائرة القسم، وتم إخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية.

ونتج عنه حدوث تلفيات بالمواد الخام المستخدمة في تصنيع جوانات البلاستيك للمواسير، دون حدوث ثمة إصابات.

بسؤال مالك المصنع 45 سنة، مقيم شبرا مصر، أيد ما جاء بالفحص، ولم يتهم أحدا بشيء أو بشتبه في الحريق جنائيا، ورجح سبب نشوب الحريق حدوث ماس كهربائي بإحدى الوصلات الكهربائية، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.