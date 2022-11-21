السيطرة على حريق محدود بمخزن ورق في المهندسين

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق محدود نشب في قصاصات ورق داخل مخزن بأحد العقارات بالمهندسين، دون خسائر مادية أو بشرية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحريق

ورد بلاغ إلى رجال الشرطة بالجيزة يفيد نشوب حريق داخل مخزن بأحد العقارات بمنطقة المهندسين، وعلى الفور قامت الحماية المدنية بالدفع بسيارة إطفاء، وبالانتقال والفحص تبين أن الحريق محدود، ونشب في قصاصات ورق موجودة بإحدى الغرف دون أى خسائر مادية أو خسائر في الأرواح.

وعقب قيام رجال الحماية المدنية والشرطة بفرض كردون أمنى، جرى محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الغرف أو الأماكن المجاورة وإخماد الحريق.