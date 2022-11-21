حريق بشقة سكنية أمام متحف محمود خليل بالدقي.. والدفع بـ 4 سيارات إطفاء

اندلع حريق في شقة سكنية بالجيزة أمام متحف محمود خليل وحرمه، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي الشق المجاورة.

وكانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية أمام متحف محمود خليل وحرمة بالدقي.

الدفع بـ 4 سيارات إطفاء

وعلى الفور جرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، للتعامل مع أي إصابات، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداد الحريق ومحاصرته والسيطرة عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.