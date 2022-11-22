ضبط 14 طن أرز قبل بيعهم في السوق السوداء بالشرقية 

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، 14 طن أرز قبل تهريبهم وبيعهم في السوق السوداء، ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، للتأكد من توريد الأرز الشعير والقمح للصوامع والمطاحن والشون المخصصة، تنفيذًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن .

التصدى لظاهرة الغش التجارى

وأكد المحافظ الشرقية على ضرورة التصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجاري، والتأكد من بيع الأرز الابيض والدقيق والقمح وكافة السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة للمواطنين، طبقًا للأسعار المعلنة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين .

حمله تفتيشية على مضارب ومخازن الأرز

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين مركز الزقازيق بحمله تفتيشية على مضارب ومخازن الأرز، للتأكد من توريد الأرز، وأثناء المرور على مضرب أرز الزكي بناحيه طريق هريه القديم، وبالتفتيش عُثر على كميه من الأرز الأبيض، معبأ داخل شيكارة مدون عليها بيانات مخالفة لنوعية الأرز الأبيض، ونُقلت الكمية المضبوطة ومقدارها 286 شيكارة أرز، بإجمالي وزن 14 طنًا و300 كيلو، وتحرير محضر برقم 33875 جنح المركز، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.