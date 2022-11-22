استقرار في أسعار الأرز الشعير بالمحافظات.. «عريض الحبة» بـ10 آلاف و400 جنيه

شهدت أسعار الأرز بالمحافظات اليوم الثلاثاء 2022 استقرارًا، ليسجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 10 آلاف و400 جنيه، بينما سجل سعر الأرز الشعير رفيع الحبة 9850 جنيها، والأرز الأبيض سجل نحو 13 ألفا و200 جنيه، للأرز دون تعبئة، و15 ألف جنية للمعبأ في شكائر.

أسعار الأرز بالمحافظات اليوم الثلاثاء

وأكد الدكتور أسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث الزراعات الحقلية بسخا بمحافظة كفر الشيخ، أن أسعار الأرز بالمحافظات اليوم تشهد استقرار في الأسعار وهو أمر جيد للمستهلك في شتي ربوع محافظات الجمهورية؛ ما يؤكد على الضربات الموجعة للرقابة التموينية لضبط حركة السوق الحر والمضارب الخاصة، خلال الشهر الجاري لضبط كميات الأرز المخزن بهدف الاحتكار.

الأرز بالمحافظات اليوم والمستهلك

وأوضح «الرفاعي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز بالمحافظات اليوم، تسير بمعدل متوازن وممتاز لحركة الشراء بالنسبة المستهلك لشراء الأرز الشعير، وكذلك الأرز الأبيض بسعر مرضٍ، مشيرًا إلى أن الأرز المصري سواء عريض الحبة، أو رفيع الحبة يتميز بجودة عالية، كما أنه مصنف الثاني عالميا بعد الأرز الأمريكي.