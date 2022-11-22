إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي ببني سويف

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ربع نقل بالقرب من مدخل الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ربع نقل، بالقرب من الطريق الصحراوي الشرقي نتج عنه إصابة 4 أشخاص.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وجرى الدفع بـ3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، ونقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: عبدالناصر صبحي عبدالواحد 59 عامًا، مصاب باشتباه كسر في القدم اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، حنان أحمد يوسف 52 عامًا، مصابة باشتباه كسر في القدم اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، منال جلال إبراهيم 21 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالذراع اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، مصطفى مجدي عبداللطيف 47 عامًا، مصاب بكدمة شديدة في الصدر، جميعهم مقيمون بمحافظة الفيوم.