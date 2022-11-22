شاب يدشن حملة لدعم مرضى السرطان بالرياضة: هدفي إنشاء جيل منتج ومتطور

قال عبد الرحمن الروبيجي، صاحب حملة مُحاربة التنمر على أطفال السرطان بالرياضة، إن فكرة حملته جاءت بعد زياته لإحدى مستشفيات السرطان، حيث قابل طفل مريض كان يريد الخروج والتنزه وزيارة معالم مصر، قبل أن تتدهور حالتة ويتوفى، لذلك بدأت بتنظيم المناسبات الرياضية المختلفة، بهدف التخفيف والترفيه عن المرضى ورفع معنوياتهم.

بعض الأحلام تصبح حقيقة في لحظة

أضاف «الروبيجي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» مع الإعلامية أسماء يوسف، عبر فضائية «DMC»: «إذا أردت أن تكون أسعد الناس فاسعد من حولك»، متابعًا أنه لاقى تجاوبا وتعاونا من الجمعيات الأهلية والمؤسسات والحدائق المختلفة في تنفيذ فكرته، معقبًا أن بعض الأحلام تصبح حقيقة في لحظة.

إنشاء جيل منتج ومتطور لخدمة المجتمع

أوضح أن الفكرة السالف ذكرها، بدأت منذ الصغر، مشيرًا إلى أن أجمل ما في الأمر، هو إسعاد الأطفال ورسم الضحكة على وجوههم وبث الأمل بداخلهم، لافتًا إلى أنه أسس فريقا رياضيا في زهراء المعادي، لكونه لاعب ألعاب قوى مسافات طويلة 10 كيلو، لذلك يدعو الشباب للانضمام له والمشاركة معه.

وأشار إلى أن رؤيته هي «الرٌقي الاجتماعي والنفسي والمادي لمجتمع متطور»، أما رسالته: «نسعى لإنشاء جيل منتج ومتطور وفعال لخدمة المجتمع وتنميته»، بينما الشعار الخاص به «عمل الخير طريقك للجنة».