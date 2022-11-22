عضو الحزب الاشتراكي الألماني: برلين تمر بأزمة طاقة لم تشهدها منذ قرون

قال فراس قصاص، عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، إنّ ألمانيا تمر بأزمة طاقة لم تعرفها البلاد منذ قرون، وتعد أزمة الطاقة هي الأولى من نوعها، نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا أن الحكومة الألمانية اتخذت بالعديد من الاحتياطيات والإجراءات لتلافي تلك الأزمة،

الاقتصاد الألماني يمر بأزمة حقيقة في الطاقة

وأضاف «قصاص» خلال لقائه في «النشرة الاقتصادية»، مع الإعلامية رشا عماد، على «القاهرة الإخبارية»، أن الاقتصاد الألماني يمر بأزمة حقيقة في الطاقة، والحكومة الألمانية تحاول تقديم المزيد من الحلول، حيث قدمت مساعدات بنحو 35 مليار يورو من أجل الحد من قضية التضخم، ومساعدة الشعب الألماني لتجاوز هذه الأزمة، موضحًا أن ألمانيا تشتري الغاز من مصادر مختلفة بأضعاف الثمن الذي كانت تدفعه لروسيا، رغم أن احتياطات الغاز الألمانية متوفرة بنسبة 100%.

المخازن الألمانية.. 100% من احتياجاتها من الغاز

وأوضح عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أن المخازن الألمانية تحتوي على 100% من احتياجاتها من الغاز، وتعد ألمانيا غير قلقة بهذا الشأن، بالإضافة إلى أن الثقافة السياسية الألمانية، تتعرض للمزيد من الانتقادات، وبالتالي هي دائما حذرة بشأنها وتعمل بجهد كبير ضد أي مخاطر ممكنة، وتعمل على تلافي الأزمات المستمرة التي تمر بها البلاد.